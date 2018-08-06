Сьогодні на Донбасі зазнав поранення один український військовий

"З початку поточної доби маємо одного пораненого. Стан здоров’я нашого бійця задовільний, його доправлено до військового госпіталю у Маріуполі", - сказав він.



Мотузяник розповів, що з опівночі і станом на 09.00 ранку зафіксовано чотири прицільні ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ.



Зокрема, за його словами, на Луганському напрямку таких провокацій відбулося вже дві. Близько опівночі противник застосував гранатомети і стрілецьку зброю в бік оборонців Кримського.



Також, зазначив він, двічі окупант порушив режим тиші біля Мар’їнки і Лебединського відповідно. Обстріли сталися цієї ночі, близько першої години. Противник застосував гранатомети різних типів і стрілецьку зброю, на що отримав адекватну відповідь з боку військовослужбовців Збройних Сил України.



Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 40 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. За минулу добу в ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.