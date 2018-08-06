Сьогодні на Донбасі зазнав поранення один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Внаслідок бойових дій на Донбасі з опівночі зазнав поранення один український військовослужбовець. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
"З початку поточної доби маємо одного пораненого. Стан здоров’я нашого бійця задовільний, його доправлено до військового госпіталю у Маріуполі", - сказав він.
Мотузяник розповів, що з опівночі і станом на 09.00 ранку зафіксовано чотири прицільні ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
Зокрема, за його словами, на Луганському напрямку таких провокацій відбулося вже дві. Близько опівночі противник застосував гранатомети і стрілецьку зброю в бік оборонців Кримського.
Також, зазначив він, двічі окупант порушив режим тиші біля Мар’їнки і Лебединського відповідно. Обстріли сталися цієї ночі, близько першої години. Противник застосував гранатомети різних типів і стрілецьку зброю, на що отримав адекватну відповідь з боку військовослужбовців Збройних Сил України.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 40 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. За минулу добу в ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.