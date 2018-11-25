Сегодня на Донбассе были ранены двое украинских военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102017 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107714 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143683 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140090 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134181 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127270 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167482 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141591 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные группировки 9 раз обстреляли позиции украинских подразделений на Донбассе, в результате чего двое военных получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

“В течение текущих суток, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, 5 обстрелов враг совершил с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями... В результате боевых действий, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, днем ​​противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединский. Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а неподалеку Малинового и Водяного — такое же оружие, но калибром 82 мм.

“В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел”, — отметили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, 24 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды — с применением вооружения, запрещенного минского соглашениями. В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

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