Сегодня на Донбассе были ранены двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные группировки 9 раз обстреляли позиции украинских подразделений на Донбассе, в результате чего двое военных получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“В течение текущих суток, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, 5 обстрелов враг совершил с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями... В результате боевых действий, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединский. Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а неподалеку Малинового и Водяного — такое же оружие, но калибром 82 мм.
“В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел”, — отметили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, 24 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды — с применением вооружения, запрещенного минского соглашениями. В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.