Сьогодні на Донбасі поранено двох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні угруповання 9 разів обстріляли позиції українських підрозділів на Донбасі, внаслідок чого двоє військових зазнали поранень. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, 5 обстрілів ворог здійснив із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями... Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Травневе, Піски, Красногорівка та Лебединське. Крім того, ворог застосував по оборонцях Троїцького міномети калібру 120 мм, а неподалік Малинового та Водяного — таку ж зброю, але калібром 82 мм.
“У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл”, — наголосили у прес-центрі штабу ООС.
Нагадаємо, 24 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі — із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Внаслідок бойових дій, смертельне поранення дістав один військовослужбовець Об’єднаних сил.