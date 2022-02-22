Сегодня на Донбассе боевики 9 раз нарушили “тишину”. В Луганской области снаряд попал в жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В течение этих суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений, все они были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом информирует Министерство охраны Украины, передает УНН.
Детали
Сообщили, что противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.
Отметили, что повреждений объектов гражданской инфраструктуры, ранений и гибели среди гражданского населения не зафиксировано.
В то же время председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что боевики попали в жилой дом в Счастье, и в течение суток обстрелы не утихают.
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“В течение суток обстрелы не утихают. По адресу Донецкая, 20 - попадания, жертв нет. Сейчас ждут тишину, чтобы обследовать дом и эвакуировать тех, кто остался в доме”, - написал Гайдай на своем Facebook.
Добавим
Утром сообщали, что российско-оккупационные войска обстреляли КПП "Счастье"- из станковых автоматических гранатометов.
Дважды Мариуполь - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
За вчерашние сутки, 21 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 84 нарушения, 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
В результате обстрела двое военных погибли. 12 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, они находятся в больницах. Шестеро получили боевые травмы.