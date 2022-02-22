Обстріляні "Щастя" та Маріуполь: в ООС стріляють із забороненої зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на ООС.
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Від початку поточної доби з боку окупантів зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
КПП "Щастя"– з станкових автоматичних гранатометів.
Двічі Маріуполь - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
За вчорашню добу, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілу двоє військових загинули. Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування.