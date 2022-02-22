Обстреляны "счастье" и Мариуполь: в ООС стреляют из запрещенного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООС.
Детали
С начала текущих суток со стороны оккупантов зафиксировано 3 нарушения, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Русско - оккупационные войска обстреляли:
КПП "счастье" - из станковых автоматических гранатометов.
Дважды Мариуполь - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
За вчерашние сутки, 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 84 нарушения, 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Также, зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
В результате обстрела двое военных погибли. Двенадцать военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы.