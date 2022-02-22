Сьогодні на Донбасі бойовики 9 разів порушили “тишу”. На Луганщині снаряд влучив у житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Протягом цієї доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень, всі вони були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це інформує Міністерство охорони України, передає УНН.
Деталі
Повідомили, що противник використав артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Наголосили, що пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано.
Волночас голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що бойовики влучили у житловий будинок у Щасті, і протягом доби обстріли не вщухають.
Цитата
“Протягом доби обстріли не втихають. За адресою Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні”, - написав Гайдай на своєму Facebook.
Додамо
Зранку повідомляли, що російсько-окупаційні війська обстріляли КПП "Щастя"– зі станкових автоматичних гранатометів.
Двічі Маріуполь - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
За вчорашню добу, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілу двоє військових загинули. 12 військовослужбовців дістали поранення різної ступені важкості, вони перебувають у лікарнях. Шестеро дістали бойові травмування.