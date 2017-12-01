Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дожди

В западных областях существенных осадков не будет. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, со скоростью 7-12 м / с. Температура в течение суток составит от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

А на остальной территории, по прогнозам синоптиков, будет дождь. В северных (кроме Житомирской), Полтавской, Черкасской, днем ​​и в Одесской и Харьковской областях местами сильные дожди. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с, также возможны порывы — 15-20 м / с. Дневная температура установится на уровне 4-9 ° тепла, в южной части и в Кировоградской области — 10-15 °.