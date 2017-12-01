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Сьогодні на більшості території України очікуються дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують дощі, лише в західних областя істотних опадів не очікується, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

В західних областях істотних опадів не буде. Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура протягом доби становитиме від 2° морозу до 3° тепла.

А на решті території. за прогнозами синоптиків, дощитиме. В північних (крім Житомирської), Полтавській, Черкаській, вдень і в Одеській та Харківській областях місцями сильні дощі. Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, також можливі пориви — 15-20 м/с. Денна температура встановиться на рівні 4-9° тепла, в південній частині та на Кіровоградщині — 10-15°.

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