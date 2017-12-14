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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 20759 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 8353 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101447 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103371 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118127 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103749 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106138 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112821 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117265 просмотра

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Сегодня на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня на большей части териттории Украины синоптики осадков не прогнозируют, лишь на Левобережье и крайнем западе страны небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“В Украине 14 декабря облачно”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что на Левобережье и крайнем западе страны ожидается небольшой дождь, а на остальной территории — без существенных осадков.

Также утром в южной и восточной части страны синоптики местами прогнозируют туман.

Ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах — отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях установится на уровне 5-10 ° тепла, в Крыму — до 13 ° тепла, на остальной территории — 0-5 ° тепла.

Кроме того сообщается, что в Карпатах будет небольшой снег, температура здесь в течении суток составит 1-6 ° мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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