Сегодня на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня на большей части териттории Украины синоптики осадков не прогнозируют, лишь на Левобережье и крайнем западе страны небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В Украине 14 декабря облачно”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что на Левобережье и крайнем западе страны ожидается небольшой дождь, а на остальной территории — без существенных осадков.
Также утром в южной и восточной части страны синоптики местами прогнозируют туман.
Ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах — отдельные порывы 15-20 м / с.
Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях установится на уровне 5-10 ° тепла, в Крыму — до 13 ° тепла, на остальной территории — 0-5 ° тепла.
Кроме того сообщается, что в Карпатах будет небольшой снег, температура здесь в течении суток составит 1-6 ° мороза.