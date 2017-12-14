Сьогодні на більшості території України істотних опадів не очікується
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні на більшості теритторії України синоптики істотних опадів не прогнозують, лише на Лівобережжі та крайньому заході країни невеликий дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“В Україні 14 грудня хмарно”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на Лівобережжі та крайньому заході країни очікується невеликий дощ, а на решті території — без істотних опадів.
Також вранці у південній та східній частині країни синоптики місцями прогнозують туман.
Вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах — окремі пориви 15-20 м/с.
Температура в південних, східних та Дніпропетровській областях встановиться на рівні 5-10° тепла, в Криму — до 13° тепла, на решті території — 0-5° тепла.
Окрім того повідомляється, що в Карпатах буде невеликий сніг, температура тут протягом доби становитиме 1-6° морозу.