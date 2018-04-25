Сегодня на большей части территории Украины без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня на большей части территории Украины осадки не ожидаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В дневные часы температура воздуха составит 20-25 градусов тепла.
В западных областях — местами небольшой дождь. Температура воздуха 21-26 градусов тепла.
В северных областях пройдут небольшие дожди. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.
В восточных областях будет сухо. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.
В центральных областях осадков не предвидится. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.
На юге Украины — без осадков. Температура воздуха 18-24 градуса тепла.
В Киеве 25 апреля вероятны небольшие дожди. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
Ветер в Украине юго-западный, 5-12 метров в секунду.