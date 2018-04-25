Сьогодні на більшості території України без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні на більшості території України опади не очікуються. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У денні години температура повітря становитиме 20-25 градусів тепла.
У західних областях — місцями невеликий дощ. Температура повітря 21-26 градусів тепла.
У північних областях пройдуть невеликі дощі. Температура повітря 16-20 градусів тепла.
У східних областях буде сухо. Температура повітря 12-17 градусів тепла.
У центральних областях опадів не передбачається. Температура повітря 18-23 градуси тепла.
На півдні України — без опадів. Температура повітря 18-24 градуси тепла.
У Києві 25 квітня ймовірні невеликі дощі. Температура повітря 18-20 градусів тепла.
Вітер в Україні південно-західний, 5-12 метрів за секунду.