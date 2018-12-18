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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня Международный день мигранта

Киев • УНН

 • 16464 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня, 18 декабря, отмечают Международный день мигранта. Об этом передает УНН.

Сегодня Международный день мигранта

В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех рабочих мигрантов и членов их семей.

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Начиная с 18 декабря 2000 года, ежегодно, начали отмечать Международный день мигранта. Цель проведения этого дня - укрепить глобальные меры защиты беженцев и мигрантов. Эти обязательства содержатся в Нью-Йоркской декларации, в который выражается политическая воля мировых лидеров, направленная на спасение жизней, защите прав человека и справедливое распределение ответственности на глобальном уровне.

Напомним, глава МВД Великобритании Саджид Джавид намерен вскоре представить проект об отмене свободы передвижения рабочей силы в Евросоюзе и упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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