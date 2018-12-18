Чехія буде голосувати проти Глобального договору про міграцію в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Представники Чехії на запланованому у середу засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку будуть голосувати проти прийняття Глобальної угоди про міграцію. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на голову МЗС республіки Томаша Петржічека, передає УНН.
“Чеським представникам доручено голосувати в середу на ГА ООН проти прийняття Глобального договору про міграцію”, — зазначив Петржічек.
Додається, що дане рішення було прийнято на проведеному в понеділок засіданні чеського уряду. На ньому, за словами Петржічека, наполягав прем’єр-міністр республіки Андрій Бабіш.
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Нагадаємо, США вийшли з переговорів про угоду ще у 2017 році. Пізніше їх приклад наслідувала низка європейських країн, серед них — Австрія, Польща, Швейцарія, Болгарія, Угорщина, Італія. Зокрема, до цих країн приєднались Ізраїль, Австралія та Бразилія.
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У Глобальному пакті прописані 23 цілі, які ООН хотіла б досягти. Пакт стосується таких проблем, як мінімізація негативних чинників міграційних процесів, захист і інтеграція мігрантів, а також підвищення доступності шляхів регулярної міграції. Документ обов’язкової юридичної сили не має: за державами зберігається право визначати власну міграційну політику і регулювати міграцію в межах своєї юрисдикції.