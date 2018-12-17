Times дізналася про плани глави МВС Британії обмежити в'їзд мігрантів з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Глава МВС Великої Британії Саджид Джавід має намір незабаром представити проект щодо скасування свободи пересування робочої сили в Євросоюзі і спрощеного в’їзду на територію королівства після грудня 2020 року, пише Times, повідомляє УНН.
За інформацією видання, до 2025 року число мігрантів, що в’їжджають з ЄС до Британії, має бути скорочено до 10-25 тисяч Згідно з даними, опублікованими на початку грудня, за минулі 12 місяців на територію Великої Британії з країн Євросоюзу прибули 74 тисячі мігрантів, що є найнижчим показником за останні шість років.
“Ми збираємося взяти на себе повний контроль над тим, хто може приїхати до Великої Британії, віддавши пріоритет тим, у кого є навички, необхідні для нашої країни, а не на основі того, з якої країни вони (мігранти) приїжджають”, — повідомило Times інформоване джерело. При цьому міністр зовнішньої торгівлі Британії Ліам Фокс поскаржився кабміну на те, що Джавід не повідомив йому про свої плани щодо посилення в’їзду мігрантів з ЄС. За словами Фокса, це може завдати удару по інвестиціям, вкладеним в Британію.
Видання вказує, що Джавід буде дистанціюватися від “ворожого середовища” прем’єр-міністерки Британії Терези Мей в питанні міграції і побудує “новий діалог” з проблем мігрантів, спираючись на “справедливу і прозору сумісну середу”. Таким чином, міністр має намір захистити мігрантів, які законно в’їхали в країну, і розгорнути боротьбу з нелегалами.
До того ж, незабаром громадянам країн Євросоюзу доведеться оформляти спеціальний електронний дозвіл, щоб потрапити на територію Великої Британії. У свою чергу британські піддані також повинні будуть отримати подібний дозвіл для в’їзду в країни ЄС, його вартість складе 6 фунтів стерлінгів.
Як повідомляв УНН, глава МЗС Британії вірить в світле майбутнє королівства навіть в разі Brexit без угоди.