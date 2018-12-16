Глава МЗС Британії вірить в світле майбутнє королівства навіть в разі Brexit без угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Глава британського МЗС Джеремі Хант заявив, що Сполучене Королівство буде процвітати, навіть в разі виходу з Євросоюзу без угоди про співпрацю. Про це повідомила газета The Daily Telegraph, опублікувавши інтерв’ю з главою Форін-оффісу, передає УНН.
“Я завжди думав, що навіть в ситуації з відсутністю угоди... ми знайдемо спосіб, щоб процвітати і процвітати. Ми стикалися з набагато більшими труднощами протягом нашої історії”, — сказав він.
Глава британського МЗС також зазначив, що члени кабінету міністрів “не повинні вдавати” як ніби нічого не станеться в разі “жорсткого” Brexit. “Саме тому, ми, як відповідальний уряд, повинні зробити всі необхідні приготування”, — додав Хант.
Нагадуємо, як раніше інформувала газета The Times, більшість членів уряду Великої Британії вважають нежиттєздатною угоду про умови Brexit, якого досягли прем’єр-міністерка Сполученого Королівства Тереза Мей і лідери Євросоюзу. При цьому в британському кабміні “відкрито обговорюється” варіант проведення другого референдуму.