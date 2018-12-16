Глава МИД Великобритании верит в светлое будущее королевства даже в случае Brexit без соглашения

“Я всегда думал, что даже в ситуации с отсутствием сделки... мы найдем способ, чтобы преуспевать и процветать. Мы сталкивались с гораздо большими трудностями на протяжении нашей истории”, — сказал он.

Глава британского МИД также отметил, что члены кабинета министров “не должны делать вид” как будто ничего не произойдет в случае “жесткого” Brexit. “Именно поэтому, мы, как ответственное правительство, должны сделать все необходимые приготовления”, — добавил Хант.

Напоминаем, как ранее информировала газета The Times, большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли премьер-министресса Соединенного Королевства Тереза Мэй и лидеры Евросоюза. При этом в британском Кабмине “открыто обсуждается” вариант проведения второго референдума.