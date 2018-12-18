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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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Сьогодні Міжнародний день мігранта

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні, 18 грудня, відмічають Міжнародний день мігранта. Про це передає УНН.

Сьогодні Міжнародний день мігранта

У цей день в 1990 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх робочих мігрантів і членів їх сімей.

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Починаю з 18 грудня 2000 року, щорічно, почали відмічати Міжнародний день мігранта. Мета проведення цього Дня – зміцнити глобальні заходи захисту біженців і мігрантів. Ці зобов'язання містяться в Нью-Йоркській декларації, в який виражається політична воля світових лідерів, спрямована на порятунок життів, захист прав людини і справедливий розподіл відповідальності на глобальному рівні.

Нагадаємо, глава МВС Великої Британії Саджид Джавід має намір незабаром представити проект щодо скасування свободи пересування робочої сили в Євросоюзі і спрощеного в’їзду на територію королівства після грудня 2020 року.

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