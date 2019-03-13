Сегодня Кабмин рассмотрит языковой вопрос и стипендии детям погибших журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня, 13 марта, Кабинет министров Украины планирует принять проект закона о содействии государства в изучении украинского языка и назначении стипендий Президента детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Кабинета министров Украины.
Кроме того, чиновники попытаются утвердить ратификацию Рамочного договора между правительствами Украины и Французской Республики по официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в Мариуполе, изменения в порядок прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава, а также выделение недвижимости Госбюро расследований.
Также на заседании рассмотрят проект постановления касательно государственного концерна "Ядерное топливо".
Кроме того, на закрытой части ожидается выступление первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
Как сообщал УНН, Кабмин поддержал передислокации некоторых воинских частей.