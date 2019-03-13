Сегодня Кабмин рассмотрит языковой вопрос и стипендии детям погибших журналистов

Кроме того, чиновники попытаются утвердить ратификацию Рамочного договора между правительствами Украины и Французской Республики по официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в Мариуполе, изменения в порядок прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава, а также выделение недвижимости Госбюро расследований.

Также на заседании рассмотрят проект постановления касательно государственного концерна "Ядерное топливо".

Кроме того, на закрытой части ожидается выступление первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Как сообщал УНН, Кабмин поддержал передислокации некоторых воинских частей.