Сьогодні Кабмін розгляне мовне питання і стипендії дітям загиблих журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні, 13 березня, Кабінет міністрів України планує схвалити проект закону щодо сприяння держави у вивченні української мови і призначення стипендій Президента дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Кабінету міністрів України.
Крім того, урядовці спробують затвердити ратифікацію Рамкового договору між Урядами України та Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у Маріуполі, зміни до порядку проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, а також виділення нерухомості для Держбюро розслідувань.
Також на засіданні розглянуть проект постанови щодо державного концерну "Ядерне паливо".
Окрім того, на закритій частині очікується виступ першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.
Як повідомляв УНН, Кабмін підтримав передислокацію деяких військових частин.