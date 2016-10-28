Сегодня главному полицейскому Ивано-Франковска изберут меру пресечения

Заседание начнется в 10:30.

Напомним, 26 октября руководителю патрульной полиции Ивано-Франковска Д.Михальцю было объявлено о подозрении. В тот же день суд должен избрать меру пресечения, однако поскольку обвиняемый на заседание не явился рассмотрение дела перенесли на 27 октября, но и в этот день рассмотреть дело не удалось, так как Д.Михалец находился в командировке.

Начальнику Управления патрульной полиции областного центра Прикарпатья, Д.Михальцю грозит до трех лет лишения свободы, в случае если его признают виновным в нанесении телесных повреждений ветерану АТО Ивану Чайковскому.