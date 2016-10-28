Сьогодні головному поліцейському Івано-Франківська оберуть запобіжний захід
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні в Івано-Франківському міському суді оберуть міру запобіжного заходу начальнику Управління патрульної поліції обласного центру Прикарпаття Дмитру Михальцю. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар Івано-Франківського міського суду.
Засідання розпочнеться о 10:30.
Нагадаємо, 26 жовтня керівнику патрульної поліції Івано-Франківська Д.Михальцю було оголошено про підозру. В той же день суд мав обрати запобіжний захід, проте оскільки обвинувачений на засідання не з’явився розгляд справи перенесли на 27 жовтня, але і в цей день розглянути справу не вдалось, так як Д.Михалець перебував у відрядженні.
Начальнику Управління патрульної поліції обласного центру Прикарпаття, Д.Михальцю загрожує до трьох років позбавлення волі, у випадку якщо його визнають винним у нанесенні тілесних ушкоджень ветерану АТО Івану Чайковському.