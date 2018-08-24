Сегодня боевики били по украинским позициям из артилерии

"С начала суток, по состоянию на 12.00 зафиксировано 16 прицельных вражеских обстрелов оборонительных позиций Объединенных сил, в том числе из тяжелого вооружения", - сказал он.



Гуцуляк уточнил, что потерь среди украинских военных нет.



Представитель Минобороны рассказал, что на Луганском направлении российско-оккупационные войска 7 раз целились по защитникам Крымского, где вчера защитники Украины героически отразили вражескую атаку.



"В частности, сегодня ночью оккупанты дважды применяли артиллерию калибра 122 мм, и совершили около 10 артиллерийских выстрелов, и вели обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме этого, противник активно использовал вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие", - отметил он.



Также, по его словам, гранатометы и другое пехотное вооружение враг дважды применял по защитника в Южном.

Нашим защитникам пришлось подавлять вражескую активность штатным пехотным вооружением.



При этом, рассказал Гуцуляк, на Донецком направлении ночью в районе Павлополья и утром вблизи Гранитного наши защитники зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин калибра 82 мм.



Кроме этого, уточнил он, вблизи Павлополья, Широкино и Водяного российско-оккупационные войска вели обстрелы из гранатометов и другого пехотного вооружения, а вблизи Гнутово применили по защитникам Украины вооружение БМП.



Напомним, за минувшие сутки, 23 августа, боевики 42 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.