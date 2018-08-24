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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня боевики били по украинским позициям из артилерии

Киев • УНН

 • 9824 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 16 обстрелов позиций военных Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Сегодня боевики били по украинским позициям из артилерии

"С начала суток, по состоянию на 12.00 зафиксировано 16 прицельных вражеских обстрелов оборонительных позиций Объединенных сил, в том числе из тяжелого вооружения", - сказал он.

Гуцуляк уточнил, что потерь среди украинских военных нет.

Представитель Минобороны рассказал, что на Луганском направлении российско-оккупационные войска 7 раз целились по защитникам Крымского, где вчера защитники Украины героически отразили вражескую атаку.

"В частности, сегодня ночью оккупанты дважды применяли артиллерию калибра 122 мм, и совершили около 10 артиллерийских выстрелов, и вели обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме этого, противник активно использовал вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие", - отметил он.

Также, по его словам, гранатометы и другое пехотное вооружение враг дважды применял по защитника в Южном.
Нашим защитникам пришлось подавлять вражескую активность штатным пехотным вооружением.

При этом, рассказал Гуцуляк, на Донецком направлении ночью в районе Павлополья и утром вблизи Гранитного наши защитники зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин калибра 82 мм.

Кроме этого, уточнил он, вблизи Павлополья, Широкино и Водяного российско-оккупационные войска вели обстрелы из гранатометов и другого пехотного вооружения, а вблизи Гнутово применили по защитникам Украины вооружение БМП.

Напомним, за минувшие сутки, 23 августа, боевики 42 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

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