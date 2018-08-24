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Сьогодні бойовики гатили по українських позиціях з артилерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. З початку доби незаконні збройні формування здійснили 16 обстрілів позицій військових Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

Сьогодні бойовики гатили по українських позиціях з артилерії

"З початку доби, станом на 12.00 зафіксовано 16 прицільних ворожих обстрілів оборонних позицій Об’єднаних сил, в тому числі з важкого озброєння", - сказав він.

Гуцуляк уточнив, що втрат серед українських військових немає.

Речник Міноборони розповів, що на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська 7 разів цілили по оборонцям Кримського, де вчора захисники України героїчно відбили ворожу атаку.

"Зокрема, сьогодні вночі окупанти двічі застосовували артилерію калібру 122 мм, та здійснили близько 10 артилерійських пострілів, та вели обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Окрім цього, противник активно використовував озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю", - зазначив він.

Також, за його словами, гранатомети та інше піхотне озброєння ворог двічі застосовував по оборонцях у Південному.
Нашим оборонцям довелося придушувати ворожу активність штатним піхотним озброєнням.

При цьому, розповів Гуцуляк, на Донецькому напрямку вночі в районі Павлополя та зранку поблизу Гранітного наші оборонці зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм.

Окрім цього, уточнив він, поблизу Павлополя, Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська вели обстріли з гранатометів та іншого піхотного озброєння, а поблизу Гнутового застосували по захисникам України озброєння БМП.

Нагадаємо,минулої доби, 23 серпня, бойовики 42 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

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