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Сегодня боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18: 00, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.

Сегодня боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

Так, оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Луганское и Красногоровка. Наряду с этим, враг обстрелял защитников Луганского из минометов калибром 82 мм.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за время проведения операции Объединенных сил на Донбассе задержан 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

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