Сегодня боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

Так, оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Луганское и Красногоровка. Наряду с этим, враг обстрелял защитников Луганского из минометов калибром 82 мм.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за время проведения операции Объединенных сил на Донбассе задержан 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.