Сьогодні бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.
Так, окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Луганське та Красногорівка. Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Луганського із мінометів калібром 82 мм.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, за час проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі затримано 449 осіб, причетних до незаконних збройних формувань.