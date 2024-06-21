Киев • УНН
Главы Украины и Польши отметили плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7 и обсудили региональные вызовы безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Польши Анджеем Дудой. Речь шла о результатах саммита мира и работе команд над соглашением о безопасности, передает УНН.
Провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил его за активную поддержку саммита мира. Обсудили его результаты и договорились продолжить работу с другими странами над присоединением к итоговому коммюнике
Главы Украины и Польши также отметили плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7 и обсудили региональные вызовы безопасности.
Украина и Польша завершают работу над соглашением по безопасности: в ОП ожидают подписания "в ближайшее время"21 июня 2024, 13:33 • 21154 просмотра