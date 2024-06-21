Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Польши Анджеем Дудой. Речь шла о результатах саммита мира и работе команд над соглашением о безопасности, передает УНН.

Провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил его за активную поддержку саммита мира. Обсудили его результаты и договорились продолжить работу с другими странами над присоединением к итоговому коммюнике - сообщил Зеленский.

Главы Украины и Польши также отметили плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7 и обсудили региональные вызовы безопасности.

Украина и Польша завершают работу над соглашением по безопасности: в ОП ожидают подписания "в ближайшее время"