Безпекова угода та результати Саміту миру: Зеленський поговорив із Дудою
Київ • УНН
Глави України та Польщі відзначили плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Йшлося про результати Саміту миру та роботу команд над безпековою угодою, передає УНН.
Провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Обговорили його результати й домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке
Глави України та Польщі також відзначили плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики.
Україна і Польща завершують роботу над безпековою угодою: в ОП очікують підписання "найближчим часом"21.06.24, 16:33 • 24358 переглядiв