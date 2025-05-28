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Соглашение на 2 миллиарда: Trump Media создает биткойн-казначейство - Fox

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Trump Media привлекла 2,5 млрд долларов для создания биткойн-казначейства. Компания планирует защититься от возможных притеснений со стороны финансовых учреждений.

Соглашение на 2 миллиарда: Trump Media создает биткойн-казначейство - Fox

Trump Media and Technology Group объявила о соглашении с институциональными инвесторами на сумму 2 млрд 500 млн долларов о создании биткойн-казначейства. Об этом сообщают УНН со ссылкой на Foxbusiness.

Детали

В пресс-релизе компания сообщила, что соглашение, которое, как ожидается, будет закрыто примерно до четверга, 29 мая, будет включать выпуск акций на сумму 1 млрд 500 млн долларов, а также конвертируемых облигаций на сумму 1 млрд долларов.

Соглашение на 2 млрд 500 млн долларов осуществляется путем частного размещения акций и профинансирует создание  биткойн-казначейства.

Мы рассматриваем биткойн как главный инструмент финансовой свободы, и теперь Trump Media будет держать криптовалюту как ключевую часть наших активов

– сказал генеральный директор Trump Media Девин Нюнс.

Он объяснил, что компания рассматривает  криптовалютное казначейство как способ защитить Trump Media от финансовых учреждений, которые могут преследовать или дискриминировать фирму.

Эта инвестиция поможет защитить нашу компанию от преследований и дискриминации со стороны финансовых учреждений, которые преследуют многих американцев и американские фирмы, а также создаст синергию для платежей по подписке, токена коммунальных услуг и других запланированных транзакций между Truth Social и Truth+

– сказал Нюнс.

Услуги хранения биткойн-казначейства Trump Media будут предоставлять Crypto.com и Anchorage Digital.

Трамп похвастался "золотой картой" за $5 млн со своим лицом, за которую можно купить гражданство США04.04.25, 11:59 • 11587 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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