Угода на 2 мільярди: Trump Media створює біткойн-казначейство - Fox

Trump Media and Technology Group оголосила про угоду з інституційними інвесторами на суму 2 млрд 500 млн доларів щодо створення біткойн-казначейства. Про це повідомляють УНН з посиланням на Foxbusiness.

У прес-релізі компанія повідомила, що угода, яка, як очікується, буде закрита приблизно до четверга, 29 травня, включатиме випуск акцій на суму 1 млрд 500 млн доларів, а також конвертованих облігацій на суму 1 млрд доларів.

Угода на 2 млрд 500 млн доларів здійснюється шляхом приватного розміщення акцій та профінансує створення біткойн-казначейства.

Ми розглядаємо біткойн як головний інструмент фінансової свободи, і тепер Trump Media триматиме криптовалюту як ключову частину наших активів

Він пояснив, що компанія розглядає криптовалютне казначейство як спосіб захистити Trump Media від фінансових установ, які можуть переслідувати або дискримінувати фірму.

Ця інвестиція допоможе захистити нашу компанію від переслідувань та дискримінації з боку фінансових установ, які переслідують багатьох американців та американські фірми, а також створить синергію для платежів за підпискою, токена комунальних послуг та інших запланованих транзакцій між Truth Social та Truth+