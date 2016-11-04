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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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SOCAR обжалует решение АМКУ в "бензиновом деле" - заявление

SOCAR обжалует решение АМКУ в "бензиновом деле" - заявление

Киев • УНН

 • 7315 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Компания SOCAR заявила, что не согласна с решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в так называемом бензиновом деле и будет обжаловать его в судебном порядке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте топливной компании, передает УНН.

"SOCAR считает обвинения в совершении "согласованных действий" с другими игроками рынка в период с января 2013 года по январь 2016 года безосновательными", - заявили в компании.

В SOCAR также указывают на избирательность расследования АМКУ, концентрацию внимания Комитета исключительно на законопослушных операторах, и на применение несоответствующих санкций. По мнению представителей компании, все это может свидетельствовать о предвзятости и некомпетентному подходу к расследованию.

"АМКУ оперирует поверхностными данным, манипулирует европейской практикой, ссылается на теоретические модели и делает из них искусственные выводы, игнорируя реальные экономические факторы на рынке нефтепродуктов Украины и мира. Комитет сознательно вводит потребителей в заблуждение, практически отождествляя понятия параллельного ценообразования, которое само по себе не является нарушением и присуще многим цивилизованным высоко конкурентным рынкам, с согласованными действиями", - говорится в заявлении SOCAR.

Напомним, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс 103 грн. за согласованные действия на рынке.

В частности, штрафы наложены на:
- ООО "Золотой экватор" (бренд WOG) - 16 млн 194 тыс. 532 грн;
- ООО "ВОГ Ритейл" (бренд WOG) - 54 млн 36 тыс. 332 грн,
- ООО "Окко нефтепродукт" (бренд ОККО) - 77 млн ​​880 тыс. 872 грн;
- ООО "Альянс Холдинг" (бренд SHELL) - 39 млн 711 тыс. 226 грн;
- ПИИ "АМИК Украины" (до 08.05.2015 ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина") (бренд Амис) - 12 млн 529 тыс. 975 грн;
- ООО "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR) - 2 млн 533 тыс. 812 грн;
- ООО "Параллель М ЛТД" (бренд Parallel) - 1 млн 438 тыс. 354 грн.

Также напомним, в ОККО заявили, что будут обжаловать штрафы, наложенные АМКУ.

Как сообщал УНН, WOG также обжалует решение АМКУ в "бензиновом деле".

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