SOCAR оскаржить рішення АМКУ у “бензиновій справі” - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Компанія SOCAR заявила, що не згодна з рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) в так званій бензиновій справі і буде оскаржувати його в судовому порядку. Відповідну заяву опубліковано на сайті паливної компанії, передає УНН.
“SOCAR вважає звинувачення в скоєнні ”узгоджених дій“ з іншими гравцями ринку в період з січня 2013 року по січень 2016 року безпідставними”, — заявили в компанії.
У SOCAR також вказують на вибірковість розслідування АМКУ, концентрацію уваги Комітету виключно на законослухняних операторах, і на застосування невідповідних санкцій. На думку представників компанії, все це може свідчити про упередженість і некомпетентному підходу до розслідування.
“АМКУ оперує поверхневими даними, маніпулює європейською практикою, посилається на теоретичні моделі і робить з них штучні висновки, ігноруючи реальні економічні чинники на ринку нафтопродуктів України і світу. Комітет свідомо вводить споживачів в оману, практично ототожнюючи поняття паралельного ціноутворення, яке саме по собі не є порушенням і притаманне багатьом цивілізованим високо конкурентним ринкам, з узгодженими діями ”, - йдеться в заяві SOCAR.
Нагадаємо, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис 103 грн. за узгоджені дії на ринку.
Зокрема, штрафи накладено на:
— ТОВ “Золотий екватор” (бренд WOG) — 16 млн 194 тис. 532 грн;
— ТОВ “ВОГ Рітейл” (бренд WOG) — 54 млн 36 тис. 332 грн;
— ПП “Окко нафтопродукт” (бренд ОККО) — 77 млн 880 тис. 872 грн;
— ТОВ “Альянс Холдинг” (бренд SHELL) — 39 млн 711 тис. 226 грн;
— ПІІ “АМІК Україна” (до 08.05.2015 ПІІ “ЛУКОЙЛ-Україна”) (бренд Аміс) — 12 млн 529 тис. 975 грн;
— ТОВ “СОКАР ПЕТРОЛЕУМ” (бренд SOCAR) — 2 млн 533 тис. 812 грн;
— ТОВ “Параллель М ЛТД” (бренд Parallel) — 1 млн 438 тис. 354 грн.
Також нагадаємо, в ОККО заявили, що оскаржуватимуть штрафи, накладені АМКУ.
Як повідомляв УНН, WOG також оскаржить рішення АМКУ у "бензиновій справі".