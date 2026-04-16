Соболев в Вашингтоне заявил о необходимости ужесточения санкций и рассказал о дронах
Киев • УНН
Алексей Соболев подчеркнул важность ограничения поставок оружия рф.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время визита в США дал интервью ABC News. Он говорил об эффективности санкций, совместном производстве беспилотников и экономической составляющей мирных переговоров. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.
Министр сейчас в составе правительственной делегации находится в Вашингтоне, где проходят ежегодные Весенние встречи МВФ и Всемирного банка. Алексей Соболев подчеркнул необходимость усиления санкционной политики в отношении россии, что крайне важно для ограничения поставок компонентов для оружия.
Также чиновник рассказал о прогрессе в переговорах по соглашению о совместном с США производстве беспилотников и прокомментировал ночные атаки на Украину.
Владимир Зеленский призвал Белый дом подписать документ о совместном производстве БПЛА. Президент также подчеркнул важность полного отказа от российских энергоресурсов.