Собирал разведданные о ВСУ: в Краматорске задержали российского информатора
Киев • УНН
Российский информатор был арестован украинскими правоохранителями в Краматорске за шпионаж за позициями Вооруженных сил Украины. У 30-летнего местного жителя нашли доказательства того, что он координировал свои действия с российской разведкой.
В Донецкой области правоохранители задержали российского информатора, который разведывал позиции Сил обороны на прифронтовых территориях области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Прежде всего врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины в Краматорске. Он лично объезжал город и наблюдал за перемещением Сил обороны.
По данным следствия, фигурантом является 30-летний местный житель, которого в начале этого года спецслужба РФ дистанционно привлекла к сотрудничеству как сторонника кремлевской идеологии.
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Сейчас следователи Службы безопасности сообщили вражескому информатору о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы
Дополнение
Во время обыска по месту жительства задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его переписки с российской военной разведкой.
Следователи СБУ установили, что для сбора данных задержанный использовал оптические прицелы для оружия.
Также он "охотился" за пунктами временного базирования украинских войск. В случае их обнаружения злоумышленник делал доразведку и пересылал агрессору уже точную геолокацию.
Напомним
СБУ задержала киевлянина, который помогал ФСБ нанести ракетный удар по киевскому университету и разведывал военные объекты; теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
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Собирал разведданные о ВСУ: в Краматорске задержали российского информатора
Российский информатор был арестован украинскими правоохранителями в Краматорске за шпионаж за позициями Вооруженных сил Украины. У 30-летнего местного жителя нашли доказательства того, что он координировал свои действия с российской разведкой.
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