С 5 августа, а в некоторых областях с 10 августа, начинает действовать запрет на вылов раков. Запрет продлится до 20 сентября. Об этом сообщает Госрыбагентство, передает УНН.

"С целью сохранения и охраны популяции раков в период их второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы, с 5 августа по 20 сентября на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины продлится запрет на вылов этих речных жителей. В то же время обращаем внимание рыбаков, что на водоемах Николаевщины и в Днепровско-Бугской устьевой системе Херсонской области запрет начнется с 10 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Закарпатской области доминирующие группировки речных раков в регионе сформированы краснокнижным широкопалым раком, запрет на вылов которого действует в течение всего года.

Также в Одесской области в Днестровском лимане, реке Днестр, рукаве реки Турунчук, озере поймы Днестра, Кучурганском водохранилище запрет продолжается с 25 февраля.

В Госрыбагентстве напоминают, что за вылов раков в этот период предусмотрено наказание от административного штрафа до уголовной ответственности. Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 3332 гривен за каждого выловленного рака.

Напомним

В июне 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - преимущественно после употребления вяленой рыбы и домашних консервов из мяса.