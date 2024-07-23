Следователи полиции Киева осуществляют досудебное расследование по факту сноса исторического дома на улице Александра Конисского, построенного в конце 19 века. Уголовные производства начаты по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

«Усадьба уже неоднократно была под угрозой уничтожения, в связи с чем следователи совместно с прокуратурой в рамках начатых уголовных производств трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем судом, по иску адвокатов ответчика, были отменены. Последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом был наложен новый арест, который не был отменен в судебном порядке», - сообщили в полиции в соцсетях.

Несмотря на это, как сообщается, «19 июля 32-летний владелец здания, будучи осведомлен о действующих судом ограничениях на запрет осуществления любых действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить». Для этого правонарушитель, по данным полиции, «привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания».

Сейчас следователи полиции сообщили владельцу дома о подозрении по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Устанавливается степень участия других участников, причастных к уничтожению исторического здания.

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