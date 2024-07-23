Полиция Киева сообщила о подозрении 32-летнему владельцу здания за снос исторической усадьбы Зеленских. Ему инкриминируют умышленное повреждение имущества, на которое наложен арест.
Следователи полиции Киева осуществляют досудебное расследование по факту сноса исторического дома на улице Александра Конисского, построенного в конце 19 века. Уголовные производства начаты по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).
«Усадьба уже неоднократно была под угрозой уничтожения, в связи с чем следователи совместно с прокуратурой в рамках начатых уголовных производств трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем судом, по иску адвокатов ответчика, были отменены. Последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом был наложен новый арест, который не был отменен в судебном порядке», - сообщили в полиции в соцсетях.
Несмотря на это, как сообщается, «19 июля 32-летний владелец здания, будучи осведомлен о действующих судом ограничениях на запрет осуществления любых действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить». Для этого правонарушитель, по данным полиции, «привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания».
Сейчас следователи полиции сообщили владельцу дома о подозрении по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Устанавливается степень участия других участников, причастных к уничтожению исторического здания.
Знесення садиби Зеленських: правоохоронці Києва проводять слідчі дії22 июля 2024, 11:40 • 22161 просмотр