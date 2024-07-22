Столичные правоохранители проводят следственные действия в уголовном производстве, начатом по факту незаконного сноса усадьбы Зеленских. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Сейчас сотрудники полиции проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая непосредственно осуществляла демонтаж здания, говорится в сообщении.

Детали

В полиции напомнили, что сообщение о сносе дома, который находится в пределах Исторического ареала города поступило в полицию в пятницу, 19 июля. Злоумышленники, не имея каких-либо соответствующих разрешений, с помощью тяжелой строительной техники разрушили дом, на который судом был наложен арест.

Отмечается, что полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание по указанному адресу. Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома, суд его отменял. Последний раз, 18 января и 19 февраля по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом осуществления любых действий.

Уголовное производство осуществляется по трем статьям Уголовного кодекса Украины - по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город подаст в суд на застройщика за несанкционированный снос усадьбы Зеленских. Власти потребуют восстановить усадьбу и расследовать всех причастных к ее уничтожению.