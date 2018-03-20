Снегопад завтра может сорвать тренировку сборной Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко надеется, что первой команде завтра удастся утром провести тренировку в Харькове перед вылетом на товарищеский матч с Саудовской Аравией несмотря на ожидаемый снегопад. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает УНН.
"Конечно, подпортила погода, но ничего. Очень небольшие сроки. Мы надеялись, что сможем провести две полноценные тренировки. Сейчас посмотрим по погоде, приближается большой снегопад. Будем надеяться, что поле позволит нам завтра (провести тренировку - ред.). У нас завтра запланировано на утро тренировка - она при подготовке к первой игре главная. Судя по погоде, будет трудно. Надеемся, что сотрудники справятся", - сказал он.
По словам Шевченко, тренировка запланирована на утро, а затем команда уже вылетает.
Как сообщал УНН, главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 25-ти игроков, вызванных для подготовки и участия в международных товарищеских матчах против сборных Саудовской Аравии и Японии.
Товарищеский матч с Саудовской Аравией состоится в испанской Марбелье 23 марта.