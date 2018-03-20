Снегопад завтра может сорвать тренировку сборной Украины по футболу

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16007 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20909 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66471 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75730 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102069 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109198 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116569 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133028 просмотра

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Снегопад завтра может сорвать тренировку сборной Украины по футболу

Снегопад завтра может сорвать тренировку сборной Украины по футболу

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко надеется, что первой команде завтра удастся утром провести тренировку в Харькове перед вылетом на товарищеский матч с Саудовской Аравией несмотря на ожидаемый снегопад. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает УНН.

"Конечно, подпортила погода, но ничего. Очень небольшие сроки. Мы надеялись, что сможем провести две полноценные тренировки. Сейчас посмотрим по погоде, приближается большой снегопад. Будем надеяться, что поле позволит нам завтра (провести тренировку - ред.). У нас завтра запланировано на утро тренировка - она при подготовке к первой игре главная. Судя по погоде, будет трудно. Надеемся, что сотрудники справятся", - сказал он.

По словам Шевченко, тренировка запланирована на утро, а затем команда уже вылетает.

Как сообщал УНН, главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 25-ти игроков, вызванных для подготовки и участия в международных товарищеских матчах против сборных Саудовской Аравии и Японии.

Товарищеский матч с Саудовской Аравией состоится в испанской Марбелье 23 марта.

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