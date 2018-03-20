Снігопад завтра може зірвати тренування збірної України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко сподівається, що першій команді завтра вдасться вранці провести тренування у Харкові перед вильотом на товариський матч з Саудівською Аравією незважаючи на очікуваний снігопад. Про це він сьогодні сказав на прес-конференції, передає УНН.
“Звичайно, підпсувала погода, але нічого. Дуже невеликі строки. Ми сподівалися, що зможемо провести два повноцінні тренування. Зараз подивимося по погоді, наближається великих снігопад. Будемо сподіватися, що поле дозволить нам завтра (провести тренування — ред.). У нас завтра заплановане на ранок тренування — воно при підготовці до першої гри основне. Судячи по погоді, буде важко. Сподіваємося, що співробітники справляться”, — сказав він.
За словами Шевченка, тренування заплановане на ранок, а потім команда вже вилітає.
Як повідомляв УНН, головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 25-ти гравців, викликаних для підготовки та участі у міжнародних товариських матчах проти збірних Саудівської Аравії та Японії.
Товариський матч з Саудівською Аравією відбудеться в іспанській Марбельї 23 березня.