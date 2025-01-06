Снежная буря надвигается на США: под угрозой 60 млн человек
Киев • УНН
Восточные регионы США ожидают мощную снежную бурю с рекордно низкими температурами и сильным ветром. Стихия уже накрыла центральные штаты, вызвав отмену тысяч авиарейсов и введение чрезвычайного положения.
На восточные регионы Соединенных Штатов надвигается снежная буря, которая может стать одной из самых сильных за последнее десятилетие. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
По прогнозам, ожидаются интенсивные снегопады, рекордно низкие температуры и сильный ветер. Стихия может затронуть более 60 миллионов человек.
Снежный фронт уже накрыл несколько центральных штатов, таких как Кентукки, Канзас и Миссури, где наблюдается значительное ухудшение погодных условий. Во многих районах введено чрезвычайное положение для координации действий местных властей и служб.
Непогода существенно повлияла на транспортную систему: отменены тысячи авиарейсов, что вызвало серьезные перебои в сообщении. Дорожные службы работают в усиленном режиме, предупреждая об опасности на автодорогах из-за гололеда и плохой видимости.
Несмотря на сложные условия, в Вашингтоне планируется проведение официальных мероприятий, включая утверждение итогов президентских выборов. Власти уверяют, что событие состоится согласно графику, хотя принимаются дополнительные меры безопасности для обеспечения его проведения.
Сильный ветер, снегопад, метели и гололедица: на США надвигается зимний шторм Olive21 февр. 2023, 16:54 • 630230 просмотров