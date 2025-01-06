Снігова буря насувається на США: під загрозою 60 млн людей
Київ • УНН
Східні регіони США очікують потужну снігову бурю з рекордно низькими температурами та сильним вітром. Стихія вже накрила центральні штати, спричинивши скасування тисяч авіарейсів та введення надзвичайного стану.
На східні регіони Сполучених Штатів насувається снігова буря, яка може стати однією з найсильніших за останнє десятиліття. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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За прогнозами, очікуються інтенсивні снігопади, рекордно низькі температури та сильний вітер. Стихія може зачепити понад 60 мільйонів людей.
Сніговий фронт уже накрив кілька центральних штатів, таких як Кентуккі, Канзас і Міссурі, де спостерігається значне погіршення погодних умов. У багатьох районах запроваджено надзвичайний стан для координації дій місцевої влади та служб.
Негода суттєво вплинула на транспортну систему: скасовано тисячі авіарейсів, що спричинило серйозні перебої у сполученні. Дорожні служби працюють у посиленому режимі, попереджаючи про небезпеку на автошляхах через ожеледицю та погану видимість.
Незважаючи на складні умови, у Вашингтоні планується проведення офіційних заходів, включаючи затвердження підсумків президентських виборів. Влада запевняє, що подія відбудеться згідно з графіком, хоча вживаються додаткові заходи безпеки для забезпечення її проведення.
Сильний вітер, снігопад, хуртовини та ожеледиця: на США насувається зимовий шторм Olive21.02.23, 18:54 • 630295 переглядiв