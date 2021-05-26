"Смотрящие" и "криминальные авторитеты": из Украины выдворили уже 10 человек под санкциями СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Уже 27 "криминальным авторитетам" из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине. 10-х принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Такие результаты по разоблачению криминалитета под санкциями СНБО, утвержденных указом Президента, обнародовали в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает УНН.
Детали
Среди тех, кого уже коснулись санкции, - уроженцы Грузии и Армении, которые, как утверждают в полиции,
"поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины".
"В перечне 17-х "авторитетов", которым отменили вид на жительство и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько так называемых "смотрящих" и уроженцы разных стран", - добавили правоохранители.
Отмечается, что все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное.
Дополнение
СНБО начал работать в "турборежиме" с начала февраля. Он уже ввел санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе" и "криминальных авторитетов". Так, на одном из последних заседаний СНБО санкции "прилетели" к более 500 ворам в законе и 111 иностранцам.
Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.
А в правительстве анонсировали очередные санкции СНБО - "земельным махинаторам".