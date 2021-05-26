"Смотрящі" та "кримінальні авторитети": з України видворили вже 10 осіб під санкціями РНБО

Деталі

Серед тих, кого вже торкнулися санкції, — уродженці Грузії та Вірменії, які, як стверджують у поліції,

"підтримували зв’язки з представниками криміналітету не лише в країнах свого походження, а й у різних регіонах України".

"У переліку 17-х “авторитетів”, яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні — кілька так званих “смотрящих” та уродженці різних країн", - додали правоохоронці.

Зазначається, що всі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких перебуває у місцях позбавлення волі. Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів: встановлення та поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів тощо.

Доповнення

РНБО почала працювати у "турборежимі" з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, "ворів в законі" та "кримінальних авторитетів". Так, на одному з останніх засідань РНБО санкції "прилетіли" до понад 500 злодіїв у законі та 111 іноземців.

Як повідомляв раніше УНН, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій стосовно 5 чинних народних депутатів України.

А в уряді анонсували чергові санкції РНБО - "земельним махінаторам".