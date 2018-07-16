Смоленская катастрофа: Россия препятствует расследованию

Кроме того, российская сторона отказала Варшаве в "проведении реконструкции самолета на основании его обломков, до сих пор находятся в Смоленске. Это действия, которые комитет Совета Европы считает провокационными, удачно сравнивая их с поведением власти СССР, на протяжении десятков лет отрицала свою ответственность за Катынский расстрел ", - говорится в заявлении Смоленской подкомиссии.

"Между тем российская сторона не только отказывается выполнять мероприятия, рекомендованные IKAO, но в своем заявлении Министерство иностранных дел РФ от 13 июля этого года называет требование проведения этих мероприятий" политическим заказом", - отметила пресс-секретарь Подкомиссии Марта Пальонек.

"В такой ситуации отказ России в реализации положений Международной организации гражданской авиации (IKAO) и резолюции комитета Совета Европы есть все признаки препятствования расследованию всех обстоятельств смерти президента Леха Качиньского", - говорится в заявлении польской стороны.

Как сообщал УНН, польская прокуратура провела последнюю процедуру эксгумации останков погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Детальные исследования польской комиции показали, что на элементах корпуса разбитого под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружено следы взрывчатки.

Напомним, во время проведения эксгумации и судмедэкспертиз 77-жертв Смоленской катастрофы было обнаружено 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.

10 апреля 2010 в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.