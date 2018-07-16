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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44888 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104247 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126064 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133477 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169831 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153611 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Смоленская катастрофа: Россия препятствует расследованию

Смоленская катастрофа: Россия препятствует расследованию

Киев  •  УНН

 • 9232 просмотра

КИЕВ. 16 июля УНН. Подкомиссия, которая повторно изучает обстоятельства Смоленской катастрофы, заявила, что Россия препятствует расследованию обстоятельств трагедии. В заявлении Подкомиссии говорится, что несмотря на однозначный вывод Совета Европы, Россия до сих пор отказывает Польше в возвращении обломков самолета Ту-154М, навигационных устройств и черных ящиков, которые она незаконно держит на своей территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Кроме того, российская сторона отказала Варшаве в "проведении реконструкции самолета на основании его обломков, до сих пор находятся в Смоленске. Это действия, которые комитет Совета Европы считает провокационными, удачно сравнивая их с поведением власти СССР, на протяжении десятков лет отрицала свою ответственность за Катынский расстрел ", - говорится в заявлении Смоленской подкомиссии.

"Между тем российская сторона не только отказывается выполнять мероприятия, рекомендованные IKAO, но в своем заявлении Министерство иностранных дел РФ от 13 июля этого года называет требование проведения этих мероприятий" политическим заказом", - отметила пресс-секретарь Подкомиссии Марта Пальонек.

"В такой ситуации отказ России в реализации положений Международной организации гражданской авиации (IKAO) и резолюции комитета Совета Европы есть все признаки препятствования расследованию всех обстоятельств смерти президента Леха Качиньского", - говорится в заявлении польской стороны.

Как сообщал УНН, польская прокуратура провела последнюю процедуру эксгумации останков погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Детальные исследования польской комиции показали, что на элементах корпуса разбитого под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружено следы взрывчатки.

Напомним, во время проведения эксгумации и судмедэкспертиз 77-жертв Смоленской катастрофы было обнаружено 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.

10 апреля 2010 в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.

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