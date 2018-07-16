Смоленська катастрофа: Росія перешкоджає розслідуванню
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня УНН. Підкомісія, яка повторно вивчає обставини Смоленської катастрофи, заявила, що Росія перешкоджає розслідуванню обставин трагедії. У заяві Підкомісії говориться, що попри однозначний висновок Ради Європи, Росія досі відмовляє Польщі у поверненні уламків літака Ту-154М, навігаційних пристроїв та чорних скриньок, які вона незаконно тримає на своїй території. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
Крім того, російська сторона відмовила Варшаві у "проведенні реконструкції літака на підставі його уламків, що досі знаходяться у Смоленську. Це дії, які комітет Ради Європи вважає провокативними, вдало порівнюючи їх з поведінкою влади СРСР, яка протягом десятків років заперечувала свою відповідальність за Катинський розстріл", - написано у заяві Смоленської підкомісії.
"Тим часом російська сторона не тільки відмовляється виконувати заходи, рекомендовані IKAO, але у своїй заяві Міністерство закордонних справ РФ від 13 липня цього року називає вимогу проведення цих заходів „політичним замовленням", - зауважила речниця Підкомісії Марта Пальонек.
"У такій ситуації відмова Росії в реалізації положень Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) та резолюції комітету Ради Європи має усі ознаки перешкоджання розслідуванню усіх обставин смерті президента Лєха Качинського», - йдеться у заяві польської сторони.
Як повідомляв УНН, польська прокуратура провела останню процедуру ексгумації останків загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року.
Детальні дослідження польської коміції засвідчили, що на елементах корпусу розбитого під Смоленськом польського літака Ту-154М, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки.
Нагадаємо, під час проведення ексгумації і судмедекспертиз 77-ми жертв Смоленської катастрофи було виявлено 69 фрагментів тіл 26 осіб, які були в трунах інших людей.
10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 в Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму та Сенату, а також польського духовенства, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський.