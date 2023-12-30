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СМИ: в Днепре прогремели взрывы

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 09:59  •  26772 просмотра

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В Днепре прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в Украине. Ранее Воздушные силы зафиксировали приближение ракеты.

Звуки взрывов раздались в Днепре, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

В Днепре слышны звуки взрывов 

- говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщили о ракете в направлении Днепра.

Кроме того, СМИ сообщали о звуках взрывов в Запорожье.

Напомним,

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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