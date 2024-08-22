Смертность от жары в Европе может утроиться до конца века - исследование

Моделирующее исследование показывает, что смертность от жары в Европе может утроиться к концу века при текущей климатической политике, сообщает Phys.org, пишет УНН.

Детали

"Смертность от жары в Европе может утроиться к 2100 году при текущей климатической политике, в основном среди людей, живущих в южных частях континента", - согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Public Health.

Результаты подчеркивают необходимость усиления политики по ограничению глобального потепления для защиты уязвимых регионов и членов общества от воздействия более высоких температур.

В последние годы Европа пережила некоторые из самых жарких летних сезонов, которые совпали с высоким уровнем смертности. Пожилые люди подвергаются повышенному риску смерти от экстремальных температур, и, как ожидается, число людей, достигающих старости, со временем увеличится.

В целом, при глобальном потеплении на 3°C — верхняя оценка, основанная на текущей климатической политике — число смертей, связанных с жарой, в Европе может увеличиться с 43 729 до 128 809 к концу столетия. В том же сценарии количество смертей, связанных с холодом, которое в настоящее время намного выше, чем от жары, останется высоким, с небольшим снижением с 363 809 до 333 703 к 2100 году.

Доктор Хуан-Карлос Сискар из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии сказал: "Наш анализ показывает, что соотношение смертей от холода и жары резко изменится в течение этого столетия, причем количество смертей, связанных с жарой, увеличится во всех частях Европы и резко возрастет в некоторых областях. В то же время количество смертей, связанных с холодом, в целом немного снизится. Наше исследование охватывает более 1000 регионов в 30 странах, что позволяет выявить очаги, где люди пострадают больше всего в будущем".

Исследование оценивает, что в настоящее время высокие и низкие температуры приводят к 407 538 смертям по всей Европе каждый год, из которых 363 809 связаны с холодом и 43 729 — с жарой. Смертность от холода самая высокая в Восточной Европе и странах Балтии, а самая низкая в Центральной и некоторых частях Южной Европы, с показателями от 25 до 300 смертей на 100 000 человек. Смертность от жары составляет от 0,6 до 47 смертей на 100 000 человек, с самыми низкими показателями в Великобритании и скандинавских странах и самыми высокими в Хорватии и самых южных частях континента.

При потеплении на 3°C прогнозируется рост смертности, связанной с температурой, на 13,5%, что приведет к увеличению на 55 000 смертей в год, что обусловлено ростом смертности от жары. Большинство смертей, как указано, будет среди людей старше 85 лет.

В настоящее время в Европе от холода умирает примерно в восемь раз больше людей, чем от жары (соотношение 8,3:1), но, по прогнозам, это соотношение значительно снизится к концу столетия. При глобальном потеплении на 3°C, по оценкам, к 2100 году оно снизится до 2,6:1. Напротив, в сценарии, основанном на цели Парижского соглашения потепления на 1,5°C, это соотношение снизится до 6,7:1.

К 2100 году смертность от холода при сценарии потепления на 3°C, по прогнозам, в среднем по Европе незначительно снизится и составит от 29 до 225 смертей на 100 000 человек в европейских странах. Прогнозируется умеренное снижение смертности от холода в Восточной Европе и небольшое снижение в некоторых частях Германии, Франции, Италии и Португалии. Однако, по оценкам, смертность от холода увеличится в Ирландии (где она почти удвоится), Норвегии и Швеции, во всех этих странах, как прогнозируется, будет наблюдаться значительный рост числа граждан в возрасте 85 лет и старше.

По оценкам, количество смертей, связанных с жарой, увеличится во всех регионах Европы при потеплении на 3°C, при этом уровень смертности резко возрастет с трехкратным увеличением среднего показателя по Европе до показателя от 2 до 117 смертей на 100 000 человек в европейских странах. К горячим точкам, которые особенно пострадают от большего потепления и увеличения численности пожилого населения, относятся Испания, Италия, Греция и некоторые районы Франции.

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