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Смертник подорвал себя в учебном заведении на востоке Афганистана

Киев • УНН

 • 8362 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Как сообщает ТАСС, атаку в медресе (мусульманская духовная семинария) совершил террорист-смертник, передает УНН.

Смертник подорвал себя в учебном заведении на востоке Афганистана

На момент взрыва в учебном заведении никого не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники сил безопасности в ходе спецоперации задержали еще четырех боевиков вблизи медресе.

Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. Ни одна из действующих на территории страны террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Напомним, в афганском Кабуле произошел взрыв в академии Mawoud Academy, в результате чего погибли 25 человек и 35 получили ранения.

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