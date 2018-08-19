Смертник підірвав себе в навчальному закладі на сході Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вибух прогримів в місті Джелалабад на сході Афганістану. Як повідомляє ТАСС, атаку в медресе (мусульманська духовна семінарія) здійснив терорист-смертник, передає УНН.
На момент вибуху в навчальному закладі нікого не було. Співробітники сил безпеки, які прибули на місце події, під час спецоперації затримали ще чотирьох бойовиків поблизу медресе.
Інформації про жертви і постраждалих серед мирного населення не надходило. Жодна з діючих на території країни терористичних угруповань поки не взяла на себе відповідальність за інцидент.
Нагадаємо, в афганському Кабулі стався вибух в академії Mawoud Academy, в результаті чого загинули 25 осіб і 35 отримали поранення.